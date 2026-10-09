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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من اختناق حاد إثر ابتلاع جسم غريب في دمياط

مستشفى دمياط العام
مستشفى دمياط العام
زينب الزغبي

استقبلت مستشفى دمياط العام طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعاني من صعوبة شديدة في التنفس واختناق حاد إثر ابتلاع جسم غريب.

 اجراء فحوصات 

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود انسداد بمجرى التنفس والقصبة الهوائية، مما شكل خطورة على حياة الطفلة، وعلى الفور تم حجزها بعناية الأطفال وتجهيزها بصورة عاجلة لدخول غرفة العمليات.

انقاذ طفله

و نجح الفريق الطبي في إجراء منظار استكشافي للقصبة الهوائية، وتمكن من استخراج الجسم الغريب، والذي تبين أنه حبة فول سوداني، باستخدام منظار الشعب الهوائية، لتستعيد الطفلة تنفسها الطبيعي وتخرج من العمليات بحالة صحية جيدة.

جاء ذلك تحت رعاية معالي  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، و الدكتور حسام الدين فوزي  محافظ دمياط، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبمتابعة الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي، وبإشراف الدكتور محمد السيد اللبان  مدير مستشفى دمياط العام.

دمياط محافظ دمياط الصحه مستشفى دمياط العام

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