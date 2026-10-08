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ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد ، وتحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل ، شهد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط تدشين لنشي إرشاد سريع «Pilot 1» و«Pilot 2»، إيذانا بدخولهم الخدمة .


جاء ذلك بحضور اللواء بحرى دكتور  أحمد حمدى عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور ربان ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية ، اللواء بحرى رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، و رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالهيئة.

تطوير الانشطه البحريه 


يأتى ذلك في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير وتحديث أسطولها ومواكبة التطور المتنامي في حركة السفن والأنشطة البحرية وتعزيزا  لقدراتها البحرية من خلال وحدات حديثة تجمع بين السرعة والكفاءة والقدرة على المناورة، بما يرفع من جاهزية الأسطول لتنفيذ مختلف المهام البحرية بكفاءة وسرعة، ويدعم انتظام حركة التشغيل بالميناء.


وقد تم تصنيع اللنشين بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، حيث تم بنائهما من سبيكة الألومنيوم البحري، ويبلغ طول كل منهما 15,3 مترًا، والعرض 5,20 متر، فيما يبلغ الغاطس 1.4 متر، بما يتناسب مع طبيعة المهام البحرية المخصصة لهما.
ويعمل كل لنش بمحركين تبلغ قدرة كل منهما 550 حصانًا، وتصل سرعته القصوى إلى 25 عقدة، بينما يبلغ مدى الإبحار 500 ميل بحري عند سرعة الإبحار ، بما يوفر قدرة عالية على الحركة وسرعة الاستجابة والمناورة.
كما جُهز اللنشان بأحدث أجهزة الملاحة البحرية، والتي تشمل رادارًا بحريًا، وجهاز قياس أعماق، وجهاز تحديد الموقع، وجهاز التعارف الآلي AIS، بما يوفر إمكانات متقدمة للملاحة ويسهم في رفع كفاءة التشغيل وسلامة الحركة خلال تنفيذ المهام البحرية.
وروعي في تجهيز اللنشين توفير منظومة متكاملة من وسائل السلامة والأمان، من بينها منظومة متكاملة لاستعادة الأفراد من المياه ، بما يعزز مستويات الحماية أثناء التشغيل وتنفيذ المهام المختلفة.
و يشكل هذا التدشين إضافة نوعية إلى أسطول هيئة ميناء دمياط، بما يدعم توجه الهيئة نحو امتلاك وحدات بحرية حديثة ذات قدرات متطورة، ويعزز جاهزية الميناء للتعامل مع متطلبات التشغيل والخدمات البحرية بكفاءة.
 

 وكانت هيئة ميناء دمياط قد تسلمت اللنشين بعد الانتهاء من بنائهما لدى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، في إطار التعاقد المبرم بين الهيئة والشركة، حيث تم نقلهما برًا إلى ميناء دمياط ، قبل إنزالهما إلى المياه برصيف الخدمات البحرية بالميناء .
 

 ويعد دخول اللنشين إلى الخدمة إضافة جديدة إلى أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم منظومة الخدمات البحرية بالميناء ، كما يعكس قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات الموانئ المصرية من مختلف وحدات الخدمات البحرية عالية الجودة والقادرة على المنافسة بقوة في السوق الملاحية .

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