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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات ميدانية لرفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات بمدن دمياط | صور

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

في إطار توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بتكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبمتابعة الدكتور محمد فوزي،  نائب المحافظ،  تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذ جهودها المتنوعة لرفع كفاءة المرافق، وتحسين مستوى النظافة والبيئة، وتحقيق الانضباط بالشوارع، إلى جانب متابعة الملفات الخدمية وسرعة التعامل مع المخالفات والمشكلات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

مدينه الزرقا

 

وفي مركز ومدينة الزرقا، شهدت قرية كفر المياسرة متابعة ميدانية تضمنت تفقد مركز الشباب بالقرية، والتأكيد على أهمية دعم ممارسة الرياضة بين الشباب ودورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة.

وفي السياق ذاته، تواصلت متابعة سير العمل داخل الإدارة الهندسية، ومعدلات الإنجاز بملفات التصالح والمتغيرات المكانية، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات المستوفاة وإجراء المعاينات الواردة، والالتزام بالدقة وسرعة الإنجاز وتذليل أي معوقات أمام المواطنين.

رفع القمامة

كما تواصلت جهود رفع مستوى النظافة والقضاء على التراكمات والمخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة، بالتوازي مع متابعة ملفات الصحة العامة والاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية سيف الدين للاطمئنان على سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري.

مدينه فارسكور 

وانتقالا إلى مركز ومدينة فارسكور، تواصلت أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بقرى أولاد خلف وكفر العرب، من خلال صيانة وتركيب الكشافات ورفع كفاءتها بالشوارع، بما يسهم في تحسين الرؤية الليلية ورفع مستوى الأمان للمواطنين.

وفي ملف التصالح، جرى استكمال توقيعات المستندات الخاصة بالملفات المنتهية والمستوفاة تمهيدًا لرفعها إلى المحافظ لاعتمادها، مع التشديد على سرعة استكمال وفحص الملفات، والتدقيق الكامل للمستندات، والالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

وبالتوازي مع ذلك، تواصلت أعمال كنس وتجريف الطرق باستخدام المكنسة، بالتنسيق مع إدارة المركبات بالديوان العام، إلى جانب استمرار أعمال قص الحشائش والغابات بنطاق المركز والمدينة، وتهذيب وتقليم أشجار الفيكس بمدينة فارسكور وقرية حجاجة، بما يعزز الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي.

كما شملت الجهود متابعة المخابز بنطاق مركز فارسكور، للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وفق الضوابط المحددة.

وفي مدينة السرو، تواصلت الأعمال الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والمجاري المائية، حيث جرى استكمال أعمال الإصحاح البيئي وتطهير الترعة الشرقاوية وتجريف الطبان ورفع ناتج التطهير، بالتنسيق مع هندسة ري فارسكور، للحد من مصادر التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

الرقابة على المحال التجارية 

إلى جانب ذلك، شهدت المدينة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال والأسواق، بمشاركة الجهات المعنية بسلامة الغذاء والدواء والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية
والقانونية، ومراجعة تواريخ الصلاحية والتراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وضبط أي مواد مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار رفع كفاءة المرافق، تواصلت أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة واستبدال التالف منها، فضلًا عن تنفيذ حملة نظافة بطريق كورنيش النيل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

ومن جانب آخر، واصلت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج جهودها الرقابية على المحال والأسواق، من خلال حملة موسعة للتأكد من سلامة الغذاء والانضباط، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات لعدم إعلان الأسعار، و6 مخالفات لعدم النظافة العامة، وحالة لعدم وجود شهادة صحية، وحالة لممارسة نشاط بدون ترخيص، وحالة لعدم توفير وسائل السلامة وأجهزة الإطفاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنبيه بسرعة تلافي المخالفات.

وفي مدينة الروضة، تواصلت الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع، حيث نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين، مع مصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتزامن مع استمرار أعمال النظافة الصباحية وكنس وتجريف ورفع الرمال والأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والقرى، مع تكثيف الجهود في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها النظافة والإنارة والطرق والبيئة والرقابة على الأسواق، فضلًا عن تسريع إجراءات التصالح والمتغيرات المكانية، بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي الزرقا

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