السعودية.. إعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة في المنطقة الجنوبية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما الفصائل اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية .

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ عملية نوعية لتحييد المصادر الحيوية المستخدمة من قبل الفصائل اليمنية لدعم مجهودهم الحربي.

وأوضح في بيان، أن ذلك يأتي ردا على استمرار الفصائل اليمنية في اعتداءاتها المتعمدة والممنهجة على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة، وثبوت استمرار تسخيرها المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية وخاصة الباليستية والطائرات المسيرة، ما يؤكد منهجيتها الإرهابية والوحشية من خلال توظيف المصادر الحيوية لخدمة أنشطتها العدائية.

عملية نوعية صباح اليوم لردع التهديد

وأوضح المالكي أنه على إثر استمرار هذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر على أرواح المدنيين وسلامة الأعيان المدنية، نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية صباح اليوم لتحييد المصادر الحيوية المستخدمة من قبل الفصائل اليمنية لتنفيذ اعتداءاتها المتكررة والوحشية، وكذلك تهديد أمن المملكة واليمن وخطوط الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر.