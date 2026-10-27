"تحالف دعم الشرعية باليمن" : اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و4 مسيرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي للتحالف - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، شملت تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية و4 منصات إطلاق ومخزن للصواريخ.