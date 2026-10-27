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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة أوبشي في زابوروجيا الأوكرانية، وإسقاط صاروخين من طراز "ستورم شادو" و581 مسيّرة.


وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين مجنحين من طراز "ستورم شادو"، إضافة إلى 581 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

وأعلنت الدفاع الروسية استهداف منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري وبنية تحتية للنقل ومركزاً لوجستيا في أوكرانيا.

وفي كييف، جرى استهداف منشأة صناعية لإنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، وورشة تابعة لشركة «أوكلاين» لتجميع وتخزين مسيّرات «فاير بوينت» من طرازي «إف بي-1» و«إف بي-2»، وورشة أخرى لإنتاج وتخزين مسيّرات ثابتة الجناحين بعيدة ومتوسطة المدى، وجسر «يوجني» (الجنوب)، المخصص لحركة النقل البري والسكك الحديدية يُستخدم لنقل الشحنات العسكرية.

أما في مقاطعة خاركوف، فتم مهاجمة محطة جمركية وتفريغ تابعة لشركة «المركز اللوجستي الإقليمي» كانت تُستخدم لتخزين وتوزيع المواد والمعدات والسلع ذات الاستخدام المزدوج الموجهة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى المسيّرات الاستطلاعية والهجومية.

أما في البحر الأسود، فجرى استهداف سفينة شحن عامة كانت تنقل إمدادات مخصصة للقوات الأوكرانية إلى ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا.
 

وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود أوبشي زابوروجيا الأوكرانية ستورم شادو قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين مجنحين كييف

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