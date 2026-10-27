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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء التصويت في انتخابات "الكنيست" مع فتح مراكز الاقتراع في أنحاء إسرائيل

بدء التصويت في انتخابات "الكنيست" مع فتح مراكز الاقتراع في أنحاء إسرائيل
بدء التصويت في انتخابات "الكنيست" مع فتح مراكز الاقتراع في أنحاء إسرائيل
أ ش أ

 فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء إسرائيل، صباح اليوم (الثلاثاء) ، إيذانًا ببدء التصويت في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ 26 منذ إقامة الدولة العبرية.

ويحق لنحو 7.3 مليون شخص المشاركة في التصويت من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10 ملايين نسمة، ومن المقرر أن تظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأظهرت استطلاعات الرأي النهائية، التي نُشرت قبيل بدء التصويت، تقاربًا في المنافسة بين فريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكتل المعارضة التي يقودها رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق جادي آيزنكوت، زعيم حزب " ياشار" .

ويتألف الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من 120 نائباً، هم الذين ينتخبون الحكومة، ويكفي لذلك أن تكون هناك أغلبية عادية (60+1).

وتقدمت 37 قائمة انتخابية لخوض التنافس، وعلى كل قائمة أن تتجاوز نسبة الحسم، وتحصل على 3.25 في المائة من مجموع الأصوات الصحيحة، حتى تدخل حسابات توزيع المقاعد.

مراكز الاقتراع مختلف أنحاء إسرائيل بدء التصويت في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء الكنيست البرلمان إقامة الدولة العبرية

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