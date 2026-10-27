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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة "فوكوشيما" اليابانية

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة "فوكوشيما" اليابانية
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة "فوكوشيما" اليابانية
أ ش أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الثلاثاء قبالة سواحل محافظة "فوكوشيما"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وأفادت الهيئة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- بأن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تشهد باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية زلزالا بلغت شدته 46 درجة على مقياس ريختر سواحل محافظة فوكوشيما سقوط ضحايا

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