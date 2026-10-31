وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخطط لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت إن طهران لا تخطط لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين، رافضاً التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

وأضاف عراقجي أن إيران فحصت بعناية رسالة أرسلها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى مسؤول الأمن الإيراني الكبير محسن رضائي، وأن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأكد أنه لا توجد خطط لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، وأن الادعاءات بخلاف ذلك لا تعكس الحقيقة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن فانس أرسل رسالة إلى رضائي بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لإحياء محادثات السلام.

ونفى ترامب التقرير، قائلاً إن دور فانس اقتصر على المساعدة في توفير الإمدادات الطبية التي تحتاجها إيران.

وتأتي تصريحات عراقجي في خضم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، مع ورود تقارير عن إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة في الدوحة.

وتسعى هذه الجهود إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير. وردت طهران باستهداف إسرائيل والأصول الأمريكية في المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز في 18 يونيو، لكن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بالأمن في المضيق.