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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موهبة من ذهب.. داليدا عمرو عزت تتربع على عرش بطولة كأس مصر للجمباز

داليدا عمرو عزت
داليدا عمرو عزت
حسام الحارتي

حققت اللاعبة داليدا عمرو عزت المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات، التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز بنادي مدينة نصر، بعد أداء مميز توج جهودها وتدريباتها المستمرة في اللعبة.

وأُقيمت منافسات البطولة داخل صالة نادي مدينة نصر الرياضي، بمشاركة أكثر من 120 هيئة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية، وسط منافسة قوية بين اللاعبات المشاركات من الأندية والأكاديميات، في أجواء اتسمت بالندية والتنافس على المراكز الأولى.

وقدمت اللاعبة داليدا عمرو عزت أداءً متميزًا خلال المنافسات، اتسم بالدقة والتركيز في تنفيذ الحركات المطلوبة، إلى جانب الثبات الانفعالي والقدرة على التعامل مع أجواء البطولة، وهو ما ساعدها على التفوق على منافساتها وحصد المركز الأول في فئتها العمرية.

وشهدت البطولة ظهورًا مميزًا للاعبة في أول تجربة تنافسية لها، لتتوج مشاركتها الأولى بذهبية وكأس مصر، وتضع بذلك بداية مبشرة لمشوارها في رياضة الجمباز.

وتبلغ داليدا من العمر 8 سنوات، وتمارس رياضة الجمباز منذ 5 سنوات، حيث بدأت رحلتها مع اللعبة في سن مبكرة، بدافع حبها الشديد لها ورغبتها في تعلم مهاراتها، حتى أصبحت المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة جزءًا من تجربتها الرياضية.

وتحرص داليدا على مواصلة ممارسة الجمباز، الذي ساعدها على تنمية مهاراتها البدنية والحركية، خاصة أن هذه الرياضة تُعد من الأنشطة المناسبة للأطفال في المراحل العمرية المبكرة.

وأشارت إلى أنها تفكر في ممارسة رياضة أخرى إلى جانب الجمباز خلال الفترة المقبلة، مع استمرارها في اللعبة التي ارتبطت بها منذ طفولتها، في تجربة تعكس أهمية تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم منذ الصغر.

كأس مصر للجمباز بطولة كأس مصر للجمباز داليدا عمرو مدينة نصر الرياضي

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