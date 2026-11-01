الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة ويدخل معسكرًا مغلقًا بالسويس

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء وادي دجلة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال ، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية .

وعقب المران توجه الفريق إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للقاء المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء غدٍ الاثنين على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.