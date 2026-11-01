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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه الرجاء المغربي في الكونفدرالية على استاد السلام.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن الملعب الذي يستضيف مواجهة الأهلي والرجاء المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم 19 ديسمبر المقبل.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI":"الأهلي يخوض مباراة الرجاء المغربي يوم 19 ديسمبر المقبل على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية".

وأضاف: "علم ستاد مصر أن إقامة مباراة الرجاء على استاد السلام يرجع إلى غلق استاد القاهرة في هذا التوقيت، لزراعة البذور الشتوية وإجراء أعمال صيانة لأرضية الملعب ومحيطه، حتى يكون جاهزًا لاستضافة المباريات".

وتابع: "هيئة استاد القاهرة تواصلت مع الأهلي بشكل رسمي، وطلبت منه خوض مباراة الرجاء على استاد السلام، موضحة أن استاد القاهرة سيتم غلقه بداية من يوم 3 ديسمبر المقبل".

واختتم: "الأهلي وافق على طلب هيئة استاد القاهرة، في إطار التعاون مع كل مؤسسات الدولة، وبما يخدم صالح الكرة المصرية في المقام الأول".

الإعلامي عبدالناصر زيدان الأهلي الرجاء المغربي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية استاد القاهرة

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