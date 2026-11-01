عبدالناصر زيدان: مروان عطية يطلب الإعفاء من المشاركة أمام المقاولون العرب

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن طلب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم المشاركة في مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا، بسبب معاناته من الإجهاد الشديد نتيجة ضغط المباريات والمشاركة المستمرة مع الفريق.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI":"مروان عطية لاعب وسط الأهلي طلب في جلسة خاصة مع مدير الكرة وائل جمعة، أن يتم إعفاؤه من المشاركة في مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا".

وأضاف: "علم ستاد مصر أن مروان عطية اشتكى لمدير الكرة من معاناته من إجهاد شديد، في ظل مشاركته المستمرة والأساسية مع الفريق في المباريات".

وتابع: "لاعب الأهلي أكد حاجته إلى الراحة حتى لا يتعرض للإصابة في أي وقت، وهو ما قد يؤثر على الفريق بشكل سلبي".

واختتم: "مدير الكرة وافق على طلب اللاعب، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيعرض الأمر على المدير الفني الحسين عموتة لمعرفة رأيه وموقفه، خاصة أن عموتة هو الوحيد الذي يملك القرار الفني، ولا يمكن لوائل جمعة تجاوز الاختصاصات داخل الفريق".