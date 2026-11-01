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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: الأهلي عنده 5 لعيبة من الزمالك عشان كده لازم نقع

لاعبى: الاهلى
لاعبى: الاهلى
نورهان عادل

أثار محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، حالة من الجدل بتصريحاته الأخيرة عن النادي الأهلي، بعدما تحدث عن تراجع مستوى الفريق الأحمر منتقداً طريقة إدارة ملف كرة القدم داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي أصبح يشبه الزمالك، واصفًا إياه بأنه «الزمالك ب»، في ظل وجود خمسة لاعبين زملكاوية داخل صفوف الفريق، معتبرًا أن ذلك يؤثر على أداء الأحمر.

وأضاف أن الأهلي يتبع سياسة هدم بدلًا من البناء منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك يعانون من الخوف أمام الأهلي، وهو ما يتسبب في خسارتهم للمباريات.

عبد الجليل سهام صالح الأهلي الزمالك

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