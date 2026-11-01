تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلامياً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر 13 سفينة كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18837 طن تشمل : 4910 طن يوريا و 3746 طن كلينكر و 4980 طن جبس معبأ و 5201 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59667 طن تشمل : 9818 طن حديد و 26349 طن ذرة و 13600 طن خردة و 3700 طن ابلاكاش و 6200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1490 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 228 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7464 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 6203 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5031 حركة .