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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلامياً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر 13 سفينة كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18837 طن تشمل : 4910 طن يوريا و 3746 طن كلينكر و 4980 طن جبس معبأ و 5201 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59667 طن تشمل : 9818 طن حديد و 26349 طن ذرة و 13600 طن خردة و 3700 طن ابلاكاش و 6200 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1490 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 228 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7464 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 6203 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5031 حركة .

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