أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار 5 حكام مصريين للمشاركة في معسكر حكام النخبة الأفريقية، استعداداً لانطلاق دور المجموعات بمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، والذي سيقام في الفترة بين نوفمبر 2026 ويناير 2027.

"كاف" يختار 5 حكام مصريين في معسكر "النخبة" للأبطال والكونفيدرالية

ويمثل التحكيم المصري في المعسكر كل من: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي كحكام ساحة، وحسام عزب حجاج وأحمد الغندور كحكمين لتقنية الفيديو.

ومن المقرر انطلاق فاعليات المعسكر الإعدادي والتحضيري لحكام البطولتين في القاهرة، بداية من يوم الأربعاء 18 وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر المقبل.