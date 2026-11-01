لأول مرة في الجيزة.. التأمين الصحي يدرج خدمة العلاج الوظيفي بمستشفى المجمع الطبي بـ 6 أكتوبر

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة عن إطلاق خدمة “العلاج الوظيفي”، رسمياً داخل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى المجمع الطبي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للمرة الأولى على مستوى المحافظة، وذلك في خطوة نوعية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والتأهيلية.

وشهد افتتاح الخدمة حضور كلا من الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، الدكتور محمود المعداوي، مدير عام فرع الجيزة للتأمين الصحي، والدكتور مهاب وليد الصغير، مدير مستشفى المجمع الطبي بـ 6 أكتوبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للتوسع في التخصصات الطبية الحديثة وتحويل الرعاية التأهيلية إلى منظومة شمولية تتجاوز العلاج التقليدي، بهدف تمكين المرضى من استعادة قدراتهم الحركية والإدراكية وتعزيز استقلاليتهم في ممارسة حياتهم اليومية.

وأوضح الدكتور تامر مدكور، أن التوسع في خدمات التأهيل المتخصصة يأتي اتساقاً مع استراتيجية الهيئة لرفع جودة حياة المنتفعين، مشيراً إلى أن معيار تطوير الخدمات لا يقتصر على العلاج الطبي بل يمتد لتمكين المريض من ممارسة حياته بصورة مستقلة.

بينما أكد الدكتور سيد جلال أن العلاج الوظيفي يمثل ركيزة محورية لإكمال رحلة التعافي عبر برامج مخصصة لكل حالة، مما يرفع من كفاءة النتائج العلاجية ويُحسّن المهارات الحركية والذهنية للمرضى.

وأشار الدكتور محمود المعداوي، إلى أن تشغيل الخدمة بالمجمع الطبي يهدف إلى مواكبة التطورات الطبية المتسارعة وتيسير وصول المواطنين إلى التخصصات الحديثة الشاملة داخل المحافظة.

وأشار الدكتور مهاب وليد الصغير، بأن الخدمة تعتمد على تقييم دقيق يركز على تنمية المهارات الحركية الدقيقة (كالوظائف اليدوية)، وتحسين القدرات الإدراكية كالتركيز والذاكرة، إلى جانب دعم مصابي الجلطات، ما بعد الجراحات، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويعد العلاج الوظيفي أحد أهم محاور التأهيل الحديث؛ إذ يُركز على تقليل اعتماد المرضى على الآخرين وتدريبهم على استعادة مهاراتهم الشخصية، بما يسهم في إعادة دمجهم بفعالية داخل بيئاتهم الأسرية والمجتمعية.