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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 14 طن زيت و5.3 طن دقيق مدعم و2.4 طن لحوم و2800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

دقيق بلدي
دقيق بلدي
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، لمكافحة الغش التجاري والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والأوزان، وضمان سلامة السلع المطروحة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط 14 طن زيت طعام، و2.4 طن لحوم مصنعة ومجمدة، و1.5 طن لحوم مفرومة، و1.5 طن هياكل ورؤوس ودهون دواجن، إلى جانب كميات متنوعة من السلع الغذائية شملت الزيوت والسكر والأرز والجبن والقشطة والرنجـة والمكرونة والسمن والخل.

كما تم ضبط 5 أطنان و350 كجم دقيق بلدي مدعم و60 كجم نخالة ناعمة، و2800 لتر سولار، و10 أسطوانات غاز تجاري، قبل تداولها بالمخالفة للقواعد المنظمة، فضلًا عن ضبط 264 لمبة و600 مفتاح كهربائي دون فواتير.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 260 مخالفة تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وعدم صلاحية الموازين، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، وغيرها من المخالفات.

كما تم تحرير 8 مخالفات للبدالين التموينيين، و18 محضرًا للمخابز السياحية تنوعت بين مزاولة النشاط دون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وغياب الشهادات الصحية ونقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر شملت 57 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، و25 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الالتزام بالأوزان وتبديد المضبوطات، ومخالفات بمستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تموين الجيزة حملة تموينية

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