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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تمهيد وصيانة الطرق ورد الشيء لأصله عقب تنفيذ أعمال المرافق بالمراكز

رصف وتطوير الشوارع
رصف وتطوير الشوارع
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف أعمال التمهيد والتسوية والصيانة الدورية للطرقط وسرعة إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.

وتابع المحافظ جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية طريقي أم دينار والرهاوي  بمركز منشأة القناطر باستخدام معدات المديرية في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكفاءة شبكة الطرق وتحسين حالتها.

وفي مركز أوسيم تم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بطريق الكوم الأحمر باستخدام طبقة الأسفلت عقب الانتهاء من أعمال حفر توصيلات الغاز الطبيعي بطول نحو ٢٠٠ متر وعرض ٦٠ سنتيمترًا، إلى جانب معالجة القطوعات الجانبية وآثار الجسات، بما يضمن استعادة كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة به.

وفي حي الوراق تم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله باستخدام الأسفلت بعدد من المواقع بشارع ترعة السواحل إلى جانب شارع عبد المنعم رياض، وذلك لمعالجة آثار أعمال الحفر وتحسين حالة الرصف وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
وفي مركز البدرشين، تم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله باستخدام طبقة السن بشارع بورسعيد أمام مصنع قها بطول ٨٠ مترًا عقب الانتهاء من أعمال حفر خاصة بمرافق الاتصالات، بما يسهم في تحسين حالة الطريق واستعادة كفاءته.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق باستمرار متابعة أعمال تمهيد وصيانة الطرق وإعادة الشيء لأصله بمختلف المراكز والمدن، مع الالتزام بجودة التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطرق.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رصف الطريق

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