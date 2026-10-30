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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة المؤشرات السكانية.. محافظ الجيزة يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية بالمحافظة في إطار جهود تعزيز التنمية البشرية ودعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ورؤية مصر 2030.

وأكد الأنصاري أن ملف السكان يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين المديريات الخدمية والجهات المعنية والشريكة لتحسين المؤشرات السكانية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

واستمع المحافظ إلى عرض التحليل الديموجرافي لمحافظة الجيزة، الذي قدمه الدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان بشأن تطور المؤشرات السكانية خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2025، بما يشمل معدلات النمو السكاني ومؤشرات التعليم والصحة ومساهمة الشباب في قوة العمل ومعدلات البطالة.

كما استمع المحافظ إلى عرض برنامج الأسبوع السكاني الذي قدمته الدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان والمقرر تنفيذه خلال الفترة من السبت 31 أكتوبر حتى الخميس 5 نوفمبر 2026.

ويستهدف البرنامج تنفيذ حملة توعوية وتحركات ميدانية يومية متكاملة بالتعاون مع الجهات المختصة، مع التركيز على الأسرة والطفل ضمن التدخلات والأنشطة السكانية بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

واطّلع محافظ الجيزة على تقرير إجمالي الأنشطة والجهود التي نفذتها وحدة السكان بالمحافظة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026، في إطار متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتعزيز جهود التنمية البشرية.

وأوضح التقرير تنفيذ 2604 نشاط من إجمالي المستهدف البالغ 2445 نشاطًا، استفاد منها 111 ألفًا و394 مواطنًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية والتنموية بمختلف أنحاء المحافظة.

وتوزعت جهود وحدة السكان على عدد من المحاور الاستراتيجية تشمل الاستثمار في الطاقة البشرية، ودعم دور المرأة، والتعليم والتعلم، والاتصال والإعلام من أجل التنمية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة في جهود التنمية.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية والتوعوية والتوسع في الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة مع تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم تحسين المؤشرات السكانية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان والدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، والعميد أركان حرب محمد إبراهيم العشري  المستشار العسكري للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، إلى جانب مديري المديريات الخدمية المعنية، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والجمعيات الأهلية، ومسؤولي وحدات السكان بالأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة والجهات المختصة .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المجلس القومي للسكان

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