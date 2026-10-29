الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تزرع أحواض الزهور بشارع ترعة السواحل في الوراق

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتوسع في زراعة النباتات والشجيرات والأشجار ضمن مبادرة “اتحضر للأخضر” وحملة “100 مليون شجرة” بالجيزة.

وتم التنسيق مع رئاسة حي الوراق المهندس نبيل قدري لزراعة أحواض الزهور بشارع ترعة السواحل حي الوارق، طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وذلك عن طريق خطة يتم تنفيذها بطريقة علمية مدروسة، واختيار أنواع النباتات والشجيرات والأشجار التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور وتتحمل الظروف المناخية وتحقق أكبر قدر من الاستفادة البيئية والجمالية.

فيما وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بوضع آلية واضحة للزراعة والري بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع لضمان استمرار نموها وتحقيق أهداف المبادرة.

على الجانب الآخر، أكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن مبادرة “اتحضر للأخضر” وحملة “100 مليون شجرة” تم تنفيذها بشارع ترعة السواحل حي الوارق، حيث تمت زراعة الأحواض بالنباتات والشجيرات والأشجار، بحضور المهندس أحمد مرزوق، مدير حدائق الوراق.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق أحياء الجيزة.