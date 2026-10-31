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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاكيرا تعلن عن الموعد النهائى لحفلها فى مصر: أنا قادمة

شاكيرا
شاكيرا
أحمد إبراهيم

نشر النجمة العالمية شاكيرا ، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تكشف عن الموعد النهائى لحفلها فى مصر بعد قرار التأجيل والذي كان مقررا إقامته يوم 28 نوفمبر عند الأهرامات.

وقالت شاكيرا : "إلى محبيني في مصر كنت متحمسة جدا لرؤيتكم في 28 نوفمبر.. تقديم عرض في مصر عند الأهرامات هو أحد أحلامي المهنية، ويحزنني أننا سنضطر إلى الانتظار قليلا حتى نلتقي ونظرا للظروف الحالية في المنطقة، وباعتبار سلامة ورفاهية الجميع أولوية قصوى، تم اتخاذ القرار الصعب بتأجيل حفلنا، لكن أريدكم أن تعرفوا أمرا واحدا : " مصر.. أنا قادمة!".

وأضافت شاكيرا: “الموعد الجديد رسميا هو 2 أبريل 2027، وأعدكم بأن الانتظار سيكون يستحق العناء، شكرا لكم على صبركم وتفهمكم وكل الحب الذي أظهرتموه لي، لا استطيع الانتظار حتى أتمكن أخيرا من الغناء والرقص ومشاركة ليلة لا تنسى معكم تحت السماء المصرية، مع الأهرامات كخلفية لي، وأنتم جميعا كجسد واحد.. أراكم في 2 أبريل، في القاهرة! مع كل حبي". 

وعد شاكيرا 

وأعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا ، تعهدها بالمساهمة في بناء ما لا يقل عن 10 مدارس جديدة في إقليم تشوكو غربي كولومبيا، وذلك في إطار جهودها لدعم الأطفال المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وخلف مئات الضحايا وألحق أضرارا واسعة بالمنازل والمنشآت.

وجاء إعلان شاكيرا خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة كيبدو، عاصمة إقليم تشوكو، حيث تفقدت عددا من المدارس التي تعرضت لأضرار جراء الزلزال، والتقت الطلاب، وحرصت على احتضانهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

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