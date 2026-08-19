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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلغاء حفل شاكيرا بـ أبو ظبي

شاكيرا
شاكيرا
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان Off Limits ، والمقرر إقامته فى أبو ظبي، عن الغاء الدورة الجديد منه، والتي كان من المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل في جزيرة ياس.

وقد كان من المقرر أن تقوم الفنانة العالمية شاكيرا بإحياء حفل ضمن فاعليات الدورة الجديدة.

وعد شاكيرا

وكانت قد أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا تعهدها بالمساهمة في بناء ما لا يقل عن 10 مدارس جديدة في إقليم تشوكو غربي كولومبيا، وذلك في إطار جهودها لدعم الأطفال المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وخلف مئات الضحايا وألحق أضرارا واسعة بالمنازل والمنشآت.

وجاء إعلان شاكيرا خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة كيبدو، عاصمة إقليم تشوكو، حيث تفقدت عددا من المدارس التي تعرضت لأضرار جراء الزلزال، والتقت الطلاب، وحرصت على احتضانهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

مهرجان Off Limits Off Limits شاكيرا

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