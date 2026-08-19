نجوم التسعينيات يحيون حفلا ضمن مهرجان يلا ساحل

يحيي نجوم الغناء بمرحلة التسعينيات حفلا غنائيا غدًا الخميس 20 أغسطس، على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات «يلا ساحل» وهو الذي يجمع الفنانين مصطفى كامل، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وإيهاب توفيق.

تفاصيل حفل نجوم التسعينيات

ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم مجموعة من أغاني التسعينيات التى ارتبط بها الجمهور فضلا عن تقديم مجموعة من أبرز أعمالهم الغنائية التي تحظى بشعبية كبيرة، وسط أجواء احتفالية تتناسب مع طبيعة فعاليات موسم الصيف في مدينة العلمين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة مع شعبية هؤلاء النجوم وحرصهم على تقديم حفلات تتفاعل معها مختلف الفئات العمرية، إلى جانب ما يتضمنه مهرجان «يلا ساحل» من فعاليات متنوعة تستهدف تقديم تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور.