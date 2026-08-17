مصطفى كامل يحيي حفلاً غنائياً في العلمين.. الخميس

يستعد الفنان مصطفى كامل لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن فعاليات «يلا ساحل»، على مسرح U Arena في واحدة من السهرات الفنية المنتظرة التي تجمع بين الأجواء الصيفية والحضور الجماهيري.

ومن المقرر أن يقدم مصطفى كامل خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من الأغنيات التي تحظى بشعبية كبيرة، وسط أجواء احتفالية تتناسب مع طبيعة فعاليات موسم الصيف في مدينة العلمين.

حفل مصطفى كامل

ويشهد الحفل، بحسب الترتيبات الخاصة بالفعالية، عدداً من المفاجآت الفنية التي من المنتظر الكشف عنها خلال السهرة، بما يضفي على الحفل طابعاً استثنائياً ويزيد من حماس الجمهور المنتظر لحضور اللقاء الغنائي.

ويأتي حفل مصطفى كامل ضمن سلسلة من الفعاليات والحفلات التي تشهدها مدينة العلمين خلال موسم الصيف، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز الوجهات لاستضافة الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة مع شعبية مصطفى كامل وحرصه على تقديم حفلات تتفاعل معها مختلف الفئات العمرية، إلى جانب ما يتضمنه مهرجان «يلا ساحل» من فعاليات متنوعة تستهدف تقديم تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور.

كما يشارك خلال الحفل أيضا كل من الفنان حميد الشاعري، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، لإحياء حفل ضمن فعاليات يلا ساحل .

ويواصل مصطفى كامل نشاطه الفني بالتوازي مع مهامه في نقابة المهن الموسيقية، حيث يحرص على المشاركة في عدد من الفعاليات والحفلات الغنائية، إلى جانب أعماله الفنية التي قدمها خلال الفترة الماضية.