منة عرفه تشارك جمهورها رحلتها إلى المالديف

شاركت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور لها من المالديف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت منة عرفة الأنظار بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض،ليكشف عن جمالها وأناقتها.



وكانت قد أعلنت الفنانة منة عرفة تعرضها لوعكة صحية شديدة، داعية الله بالشفاء.

ونشرت منة صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية الستوري.

وكتبت منة عرفة: “اللهم استودعتك نفسي وصحتي فيا رب اشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به”.