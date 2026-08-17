سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها على البحر.

تألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة جذابة جريئة، حيث ارتدت فستان كب باللون الأحمر ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.



وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.