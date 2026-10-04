إنجاز جديد للسبّاح مؤمن أيمن سمير في بطولة المياه المفتوحة الدولية بالإسماعيلية .. صور

حقق السباح والكابتن مؤمن أيمن سمير إنجازًا رياضيًا مميزًا خلال مشاركته في فعاليات IIAF 2026 – Ismailia International Aqua Festival، ضمن منافسات بطولة المياه المفتوحة الدولية Open Water Championships، والتي أقيمت بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2026.



وتمكن مؤمن أيمن سمير من تحقيق المركز الرابع على مستوى مرحلته السنية، المركز السادس على الترتيب العام

وجاء هذا الإنجاز في منافسات المياه المفتوحة، التي تتطلب مستوى عاليًا من التحمل والإعداد البدني والفني.



ويُعد مؤمن أيمن سمير من أبناء نادي النوبي العام وأكاديمية بريتش للسباحة، حيث يجمع بين المشاركة كلاعب في المنافسات والعمل كـ كابتن في مجال التدريب.



ويأتي هذا الإنجاز تحت إشراف المدربين والإداريين، وتحت قيادة الكابتن السباح عبد العزيز شاهين ، في إطار العمل المستمر على إعداد وتطوير السباحين للمشاركة في مختلف البطولات والمنافسات.

