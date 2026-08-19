فيلم الجواهرجي يحقق 7.1 مليون ريال فى السعودية

حققت الأفلام المصرية ، المعروضة في دور السينما السعودية، إيرادات قوية خلال الأسبوع الماضي، وواصلت حضورها اللافت في شباك التذاكر بالمملكة، حيث تصدر فيلم «الجواهرجي» قائمة الأفلام العربية الأعلى إيرادا خلال أسبوعه الثاني، فيما حافظ فيلم «خلي بالك من نفسك» على وجوده ضمن الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات بعد أربعة أسابيع من طرحه.

إيرادات فيلم الجواهرجي

وحقق «الجواهرجي»، بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، إيرادات بلغت 4.4 مليون ريال خلال أسبوعه الثاني في دور العرض السعودية، ليرتفع إجمالي إيراداته في المملكة إلى 7.1 مليون ريال، بعد بيع نحو 144 ألف تذكرة.

قصة فيلم الجواهرجي

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «سيف»، التي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يجد نفسه في سلسلة من المواقف والأزمات نتيجة علاقاته وتعقيدات حياته الزوجية، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي وزكي، لبلبة، وأحمد السعدني.

كما يشارك في البطولة تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، وضيف الشرف حاتم صلاح.