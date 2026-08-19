بعد 7 سنوات .. مارفل تعيد Endgame إلى دور السينما بمشاهد جديدة

بعد سبع سنوات من تحوله إلى واحدة من أكبر الظواهر السينمائية في تاريخ هوليوود، يستعد Avengers: Endgame للعودة إلى شاشات السينما، لكن هذه المرة تحت عنوان جديد هو Avengers: Endgame Encore، في إعادة طرح تحمل أكثر من مجرد فرصة لاستعادة ذكريات المعركة الأخيرة ضد Thanos.

وتعيد ستوديوهات مارفل الفيلم إلى دور العرض ابتداءً من 24 سبتمبر بمصر، و25 سبتمبر عالميا، وذلك قبل وصول Avengers: Doomsday إلى السينما في 17 ديسمبر، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا في العلاقة بين واحدة من أشهر نهايات عالم مارفل وبداية المرحلة المقبلة من ملحمة Avengers من خلال تجربة سينمائية موسعة تعيد فتح الباب أمام عالم انتهت قصته ظاهريًا في 2019، قبل أن تقوده إلى مرحلة جديدة.

وأكدت Marvel أن إعادة طرح Endgame ستتضمن لقطات جديدة تربطه بأحداث Doomsday فقد أكدت الشركة أن النسخة الجديدة ستقدم مقدمة خاصة، ولقطات لم تُعرض من قبل، ونهاية إضافية خاصة، فيما سيكون الـEnd Tag متاحًا حصريًا ضمن عروض Infinity Vision وIMAX.

عودة جو روسو مع شقيقه

وقال المخرج جو روسو الذي يعود مع شقيقه أنتوني روسو لإخراج فيلم Avengers: Doomsday ، أن إعادة طرح Endgame ستتضمن لقطات تقع ضمن قصة Doomsday مؤكدًا أن الهدف هو بناء رابط مباشر بين الفيلمين بطريقة فريدة للغاية، كما وصفها بأنها قصة بالغة الأهمية وأنها تمثل نوعًا من الإعداد لما سيشاهده الجمهور في ديسمبر مع Avengers: Doomsday، فستوديوهات مارفل لا تريد للجمهور أن ينظر إلىEndgame Encore بإعتباره مجرد استعادة لفيلم من الماضي، بل باعتباره جزءًا من البناء الدرامي للعمل المقبل.

وأضاف روسو : "عندما وصل Avengers: Endgame إلى دور العرض في 2019، كان يمثل النهاية لرحلة استمرت أكثر من عقد، بدأت مع Iron Man عام 2008، ومرت بعشرات الشخصيات والأحداث التي شكلت ما أصبح يعرف باسم Infinity Saga، فالفيلم أعاد جمع أبطال مارفل في مواجهة أخيرة مع Thanos بعد أحداث Avengers: Infinity War، وانتهى بتضحيات غيرت شكل عالم مارفل إلى الأبد، وفي مقدمتها تضحية Tony Stark، الشخصية التي لعبها روبرت داوني جونيور منذ انطلاق عالم مارفل السينمائي، ولكن المفارقة أن الرجل الذي أنهى رحلة Tony Stark فيEndgame سيعود إلى عالم مارفل في Doomsday، ليس باعتباره Iron Man، وإنما في دور Victor von Doom / Doctor Doom".

وأكد المنتج كيفن فايغي ، أن قرار إعادة روبرت جونيور جاء من رغبة في استغلال قدرة عالم الـMultiverse على إعادة تصور الشخصيات والأدوار، وقال عن الفكرة "إنه عالمنا، عالم متعدد الأكوان، يمكننا أن نفعل ما نريده، فإذا كان Endgame قد جمع أبطال مارفل في مواجهة Thanos، فإن Doomsday يتجه إلى توسيع حدود هذا العالم بشكل غير مسبوق، عبر الجمع بين شخصيات من عالم Avengers، وعالم Fantastic Four، وشخصيات X-Men، فإعادة Endgame أشبه بعملية إعادة ترتيب للذاكرة الجماعية لجمهورمارفل و تذكير بالنقطة التي انتهت عندها إحدى أكبر مراحل الـMCU، قبل الانتقال إلى عالم جديد أكثر اتساعًا وتعقيدًا".

تأتي إعادة الطرح أيضًا باعتبارها الفيلم الأول ضمن مبادرة Disney الجديدة Infinity Vision، وتقدم المبادرة نظام اعتماد لصالات العرض ذات الإمكانات السينمائية المتميزة، بما في ذلك الشاشات الكبيرة، والإسقاط بالليزر، والصوت القوي، بهدف تعريف الجمهور بالقاعات التي توفر تجربة عرض أكثر تطورًا. ووفق Disney تلقت المبادرة آلاف طلبات الاعتماد من دور عرض حول العالم، وبذلك تصبح إعادة Endgameتجربة مزدوجة وهي استعادة واحدة من أهم التجارب السينمائية في تاريخ مارفل مع تقديمها عبر معيار جديد لجودة العرض السينمائي.

الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز وكريس هيمسورث ومارك روفالو وسكارليت جوهانسون وجيريمي رينر وبول رود وبري لارسون وبنديكت كامبرباتش وتوم هولاند وإليزابيث أولسن وسيباستيان ستان وأنتوني ماكي وتشادويك بوسمان وزوي سالدانا وديف باتيستا وبوم كليمينتيف وبرادلي كوبر وغيرهم، وهومن إخراج جو روسو وشقيقه أنتوني روسو وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي، وتوزيع يونايتد موشن بيكتشرز.