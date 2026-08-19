تامر عاشور وإليسا يحيان حفلا غنائيا فى الساحل.. 21 أغسطس

يحيي كل من تامر عاشور وإليسا ، حفلا غنائيا مشتركا يوم الجمعة 21 أغسطس، على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات «يلا ساحل» لصيف 2026.

تامر عاشور يروج لحفل الساحل

من ناحية أخرى ، روج الفنان تامر عاشور لحفله المنتظر بمنطقة الساحل الشمالي، حيث كتب منشورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أثار من خلاله حماس جمهوره للحفل.

وكتب تامر عاشور قائلًا: “حبايبنا في مصر وفي كل مكان في الوطن العربي اللي مشرفين مصر، يوم 21 حفل مهم جدًّا جدًّا بالنسبة لي وهنسهر سوا في الساحل الشمالي".

وأضاف تامر: “هنغني وقت طويل ومحتاج منكم تقولوا لي إيه من الألبوم الجديد أغاني عايزني أغنيها ومن اللي فات كله كمان.. وحشتوني جدًّا وبوعدكم بيوم ما حصلش”.

وتصدرت أغنية “جدع” للمطرب تامر عاشور قائمة أكثر أغاني ألبومه الجديد “مراية الحب” مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحه قبل قرابة شهر.

أغنية جدع لـ تامر عاشور

وحققت أغنية جدع حتى الآن 5 ملايين مشاهدة، كما حظيت بتفاعل ومشاركة كبيرة من جمهور ومحبي تامر عاشور.

الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

ألبوم مراية الحب

وكان الفنان تامر عاشور قد أطلق في وقت سابق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "مراية الحب"، عبر جميع منصات الاستماع الرقمية، ليعود إلى جمهوره بعمل فني جديد يضم 12 أغنية متنوعة، بعد فترة من التشويق والإعلان عن تفاصيل الألبوم.

ويأتي طرح الألبوم في إطار مواصلة تامر عاشور مسيرته الفنية، بعدما حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ حرص على تقديم باقة من الأغاني التي تجمع بين الطابع الرومانسي والدرامي، بما يتناسب مع أسلوبه الغنائي الذي اعتاد عليه جمهوره.