إلهام شاهين تعلق على تريند "الساحل يجنن يا معتز"

علقت الفنانة إلهام شاهين، علي تصدرها التريند عبر تطبيق تيك توك، من خلال مقطع لها من برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية: معتز الدمرداش كان عمال يقول لي انزلي القاهرة عشان نصور البرنامج وأنا كنت بأجل فقالي إيه الحكاية؟ قلت له أجواء الساحل ماتتسبش يا معتز.

رد فعل الجمهور

وتابعت : الناس لما بتشوفني بيضحكوا ويقولوا لي من أول July لآخر سبتمبر وبيقولوها بدلع فبقولهم هو أنا قولتها بدلع كده.

فيلم الحافي

كانت قد إنتهت الهام شاهين من تصوير فيلم الحافي، والذي يضم عددا كبيرا من النجوم، منهم الهام شاهين، أميرة فتحي، عمرو عبد الجليل، بالإضافة كل من رانيا فريد شوقي وخالد الصاوي وعلاء مرسي وصلاح عبد الله.

فيلم الحافي من تأليف محمد الغيطي، وتدور احداثه في اطار إجتماعي، حيث يناقش عدد من القضايا المهمة، ومنها محاربة الجدل والشعوذة.

كما يرصد الفيلم الشكل الجديد الذي أصبح يروج له عدد من الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم.