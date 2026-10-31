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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران: ميار تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة ونموذجًا مشرفًا للطفل المصري

وزير الطيران المصري
وزير الطيران المصري
نورهان خفاجي

في استقبال يعكس تقدير الدولة المصرية لأبنائها المتميزين وحرصها على الاحتفاء بإنجازاتهم، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان، بطلة الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، عقب عودتها إلى أرض الوطن بعد تتويجها باللقب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بحضور المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ووفد من وزارة التربية والتعليم إلى جانب أسرة الطفلة.

ونظم فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي استقبالًا خاصًا للبطلة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لها ولوالدتها، احتفاءً بهذا الإنجاز. 

وشهد الاستقبال لفتة أسرية مميزة بحضور والدها، الذي عاد من دولة الكويت لمشاركتها فرحة الفوز واستقبالها، فيما رافقتها والدتها خلال رحلة العودة.

وقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، التهنئة للطفلة ميار وأسرتها، معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من مواهب وقدرات واعدة، مؤكدًا أن القراءة والمعرفة تمثلان ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال الجديدة وصقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

وقال الحفني إن ميار تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة ونموذجًا مشرفًا للطفل المصري القادر على تحقيق التميز ورفع اسم وطنه في المحافل العربية والدولية، مشيدًا بأسرتها التي قدمت نموذجًا يُحتذى به في دعم الأبناء ورعاية مواهبهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأكد وزير الطيران المدني أن الاحتفاء بالنماذج المصرية المتميزة، لا سيما من النشء، يعكس تقدير الدولة لإنجازاتهم وحرصها على تشجيع المواهب الواعدة، وترسيخ قيم الطموح والتميز والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وكانت الطالبة ميار عثمان قد تُوجت بلقب الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، خلال الحفل الختامي الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قياسية بلغت 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، إلى جانب 138 ألفًا و426 مدرسة و161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات.

وزير الطيران الطفلة ميار سامح الحفني وزير الطيران المصري

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