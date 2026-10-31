سارة بركة تفجر مفاجأة: هربت من بيت أهلي في سن 19 سنة بسبب التمثيل

كشفت الفنانة السورية سارة بركة عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، بسبب رفض أسرتها دخولها مجال التمثيل، مؤكدة أنها اضطرت إلى التقدم لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية دون علم عائلتها، قبل أن تتخذ قرارًا صعبًا بمغادرة منزل الأسرة وهي في التاسعة عشرة من عمرها.

وقالت سارة بركة، خلال استضافتها في برنامج «منا وفينا» مع الإعلامية هبة حيدري، عبر قناة ومنصة «المشهد»، إن والدها لم يكن يتقبل فكرة احترافها التمثيل، وهو ما دفعها إلى إخفاء رغبتها في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأوضحت سارة بركة أنها التحقت بكلية الإعلام بعد تحقيقها تفوقًا دراسيًا، لكنها لم تجد نفسها في هذا التخصص، خاصة أن حلمها الحقيقي كان العمل بالتمثيل، وعندما علمت بوجود المعهد العالي للفنون المسرحية، قررت خوض اختبارات القبول رغم صعوبتها.

سارة بركة تكشف محاولات التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية

وأشارت سارة بركة إلى أن عدد المتقدمين للمعهد كان يصل إلى نحو ألف طالب، بينما لا يتجاوز عدد المقبولين 15 طالبًا تقريبًا، لافتة إلى أنها لم تتمكن من اجتياز الاختبارات في المحاولة الأولى، لكنها لم تستسلم، وواصلت دراستها قبل أن تتقدم مجددًا في العام التالي وتنجح في الحصول على فرصة الالتحاق بالمعهد.

وأضافت سارة بركة أنها أخفت الأمر عن أسرتها حتى ظهر اسمها ضمن قائمة المقبولين المنشورة عبر موقع «فيسبوك»، لتكتشف العائلة حقيقة التحاقها بالمعهد.

وكشفت سارة بركة أن أصعب مرحلة في حياتها جاءت بعد ذلك، عندما قررت مغادرة منزل أسرتها وهي في عمر 19 عامًا، من أجل الاستمرار في تحقيق حلمها الفني، قائلة: «تاني أصعب شي عملته بحياتي.. أنا وقتها تركت البيت».

وتحدثت سارة بركة عن تجربتها داخل المعهد العالي للفنون المسرحية، موضحة أنها اكتشفت أن دراسة التمثيل لا تقتصر على الأداء أمام الكاميرات، وإنما تشمل مجموعة من التخصصات المختلفة، من بينها الصوت والإلقاء والموسيقى والرقص وعلم النفس.

وأكدت سارة بركة أن إيمانها بالله وثقتها في اختياراته ساعداها على تجاوز الأزمات والصعوبات التي واجهتها خلال مشوارها، مشددة على أن ما وصلت إليه لم يكن مجرد شهرة سريعة، وإنما نتيجة مشروع فني بذلت من أجله الكثير من الجهد والتضحيات.