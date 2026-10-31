قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور
الزمالك يدعو لجمعيته العمومية 8 ديسمبر.. ومقترح بخفض حصة النادي في شركة الكرة إلى 40%
تحليل مخدرات وفحص الفرامل وتفريغ الكاميرات.. ننشر قرارات النيابة الكاملة في حادث الأوسطي
نقبل النقد ونرفض التشويه..الممثلين: إطلاق مبادرة وطنية لإعادة تقييم دور الفن
استهداف روسي لمنشآت الطاقة و انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أسرة أوكرانية
10 وفيات و24 إصابة.. حصيلة ضحايا حادث الأوسطي بالفيوم
100 شاحنة مُحملة بـ1400 طن مساعدات.. إطلاق القافلة الإغاثية الـ14 إلى غزة
وزير الصناعة: إطلاق أول سيارة كهربائية بمكون محلي 45% خطوة مهمة لتوطين صناعة المركبات
بقيمة أقطاي وعلي محمود.. إنبي يحدد سعر بيع كالوشا إلى الأهلي| خاص
الأرصاد : ارتفاع الحرارة يعود مجددا.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة
بحضور إعلامي كبير.. زاهى حواس يختار أهم 3 قطع أثرية بمتحف ترينتو الإيطالية
أحتاج إلى قطرات.. ترامب يتوقف عن الحديث خلال تجمع انتخابي لمسح عينيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سارة بركة تكشف أسرار طفولة قاسية: افتقدت حنان والدي وسامحته بعد سنوات من الغضب

سارة بركة
سارة بركة
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة السورية سارة بركة عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، متحدثة عن طفولتها الصعبة وعلاقتها المعقدة بوالدها، ومدى تأثير نشأتها على شخصيتها وطريقتها في التعبير عن مشاعر الحب، مؤكدة أنها مرت بمراحل من الغضب قبل أن تصل إلى مرحلة التسامح معه.

وقالت سارة بركة، خلال استضافتها في برنامج «منا وفينا»، الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة «المشهد»، إن طفولتها لم تكن سهلة، خاصة أنها نشأت داخل أسرة بسيطة، ولم يكن دخولها مجال التمثيل أمرًا متوقعًا، في ظل عدم تقبل والدها بسهولة لفكرة احترافها الفن.

سارة بركة: افتقدت التعبير العاطفي من جانب والدي

وأوضحت سارة بركة أنها افتقدت التعبير العاطفي من جانب والدها خلال طفولتها، مشيرة إلى أنها لم تعتد احتضانه وهي صغيرة، ولم تتعرف إلى معنى حضن الأب إلا بعدما كبرت، وهو ما ترك أثرًا واضحًا في شخصيتها واحتياجاتها العاطفية.

وأشارت سارة بركة إلى أن تجارب الطفولة تترك آثارًا عميقة في نفس الإنسان، ولا يمكن تجاهلها بسهولة، مؤكدة أهمية التعامل مع هذه المشاعر ومعالجة آثار المراحل المختلفة من الحياة حتى يتمكن الإنسان من المضي قدمًا.

رسالة سارة بركة لوالدها

ووجهت سارة بركة رسالة مؤثرة إلى والدها، عندما طلبت منها الإعلامية هبة حيدري الحديث إليه مباشرة، حيث عبرت عن حبها الكبير له وامتنانها لكل ما قدمه من أجلها، مؤكدة أنها سامحته رغم ما مرت به من مشاعر صعبة خلال طفولتها.

كما تحدثت سارة بركة عن الدور الكبير الذي لعبته والدتها في حياتها، مؤكدة أنها كانت الداعم الأول لها منذ البداية، وأنها استطاعت اكتشاف قدراتها وإمكاناتها الفنية قبل أن تدركها سارة نفسها، وهو ما جعل دعم والدتها أحد العوامل المهمة في مسيرتها.

سارة بركة الفنانة سارة بركة أعمال سارة بركة أفلام سارة بركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

ترشيحاتنا

مهرجان النباتات الطبية والعطرية

منال عوض: مركز خدمات النباتات الطبية والعطرية يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نجاح الخطاب الدعوي مرهون بسلامة اللغة.. وعلينا الحفاظ على الوطن وحماية المجتمع من الانحراف الفكري

وزير الزراعة

من الزراعة إلى التصدير.. خطة حكومية لتعظيم عوائد النباتات الطبية والعطرية ودعم صغار المزارعين

بالصور

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد