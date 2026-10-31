سارة بركة تكشف أسرار طفولة قاسية: افتقدت حنان والدي وسامحته بعد سنوات من الغضب

كشفت الفنانة السورية سارة بركة عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، متحدثة عن طفولتها الصعبة وعلاقتها المعقدة بوالدها، ومدى تأثير نشأتها على شخصيتها وطريقتها في التعبير عن مشاعر الحب، مؤكدة أنها مرت بمراحل من الغضب قبل أن تصل إلى مرحلة التسامح معه.

وقالت سارة بركة، خلال استضافتها في برنامج «منا وفينا»، الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة «المشهد»، إن طفولتها لم تكن سهلة، خاصة أنها نشأت داخل أسرة بسيطة، ولم يكن دخولها مجال التمثيل أمرًا متوقعًا، في ظل عدم تقبل والدها بسهولة لفكرة احترافها الفن.

سارة بركة: افتقدت التعبير العاطفي من جانب والدي

وأوضحت سارة بركة أنها افتقدت التعبير العاطفي من جانب والدها خلال طفولتها، مشيرة إلى أنها لم تعتد احتضانه وهي صغيرة، ولم تتعرف إلى معنى حضن الأب إلا بعدما كبرت، وهو ما ترك أثرًا واضحًا في شخصيتها واحتياجاتها العاطفية.

وأشارت سارة بركة إلى أن تجارب الطفولة تترك آثارًا عميقة في نفس الإنسان، ولا يمكن تجاهلها بسهولة، مؤكدة أهمية التعامل مع هذه المشاعر ومعالجة آثار المراحل المختلفة من الحياة حتى يتمكن الإنسان من المضي قدمًا.

رسالة سارة بركة لوالدها

ووجهت سارة بركة رسالة مؤثرة إلى والدها، عندما طلبت منها الإعلامية هبة حيدري الحديث إليه مباشرة، حيث عبرت عن حبها الكبير له وامتنانها لكل ما قدمه من أجلها، مؤكدة أنها سامحته رغم ما مرت به من مشاعر صعبة خلال طفولتها.

كما تحدثت سارة بركة عن الدور الكبير الذي لعبته والدتها في حياتها، مؤكدة أنها كانت الداعم الأول لها منذ البداية، وأنها استطاعت اكتشاف قدراتها وإمكاناتها الفنية قبل أن تدركها سارة نفسها، وهو ما جعل دعم والدتها أحد العوامل المهمة في مسيرتها.