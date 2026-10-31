عقدت اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، برئاسة الكابتن محمد يوسف، رئيس قطاع الناشئين، اجتماعًا تحضيريًا بمقر النادي بالجزيرة؛ للوقوف على آخر الترتيبات قبل انطلاق البطولة على ملاعب النادي بمدينة نصر، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.

اللجنة المنظمة تعلن جاهزيتها لانطلاق بطولة الأهلي الدولية تحت 16عامًا

شهد الاجتماع مناقشة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالملاعب واستقبال الفرق المشاركة، إلى جانب متابعة جميع الجوانب اللوجستية التي تضمن خروج البطولة بالصورة التي تليق بالأهلي.

يشارك في البطولة عدد من الأندية العالمية التي تمثل مدارس كروية مختلفة، بما يوفر احتكاكًا قويًا لفرق قطاع الناشئين ويُسهم في صقل مهارات اللاعبين وفق أعلى المستويات التنافسية، في إطار الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم.