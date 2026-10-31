وصول قسطنطين كرياك وديانا لازار للمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وصل إلى مدينة شرم الشيخ المسرحي العالمي قسطنطين كرياك، رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، إلى جانب الشخصية الدولية المكرمة ديانا لازار، وذلك لحضور فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، التي تحمل اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي.

ويأتي وصولهما في إطار الحضور الدولي البارز الذي تشهده الدورة الجديدة من المهرجان، بمشاركة نخبة من الشخصيات المسرحية والفنية من مختلف دول العالم، بما يعكس مكانة المهرجان على خريطة الفعاليات المسرحية الدولية، ودوره في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المبدعين.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يقام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي