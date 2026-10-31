درة تحتفل بخطوبة ابنة عمرو محمود ياسين برفقة زوجها هاني سعد

لفتت الفنانة درة الأنظار خلال حضورها حفل خطوبة عالية، ابنة السيناريست عمرو محمود ياسين والإعلامية آيات أباظة، حيث حرصت على مشاركة العروسين فرحتهما بهذه المناسبة، وظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وسط أجواء احتفالية وحضور الأهل والأصدقاء المقربين.





وشاركت درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» صورًا من حفل الخطوبة، وظهرت خلالها برفقة زوجها، كما وجهت التهنئة للعروسين، وكتبت: «ألف مبروك"



وكان السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة، احتفلا مساء أمس الجمعة، بخطوبة ابنتهما عالية، وسط أجواء عائلية جمعت الأهل والأصدقاء المقربين، في مناسبة غلبت عليها مشاعر الفرحة والبهجة.

وحرص عمرو محمود ياسين على مشاركة متابعيه لحظات من حفل الخطوبة، إذ نشر مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يحتفل مع ابنته ويشاركها فرحتها بهذه المناسبة، وسط تفاعل الحضور.



