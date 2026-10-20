عمرو محمود ياسين يهاجم الشامتين في وفاة قس الإكوادور: لحظات تعيسة

انتقد السيناريست عمرو محمود ياسين تعليقات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على واقعة وفاة قس من الإكوادور داخل الكنيسة، معربًا عن حزنه من تعامل البعض مع مشهد الموت بالسخرية والشماتة بدلًا من التعاطف والاحترام.

وعبّر عمرو محمود ياسين عن استيائه من هذه الردود في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلًا: «من أكثر اللحظات تعاسة بالنسبة لي اليومين اللي فاتوا رد فعل المرضى الضاحكين الشامتين على فيديو قس الإكوادور الذي توفاه الله وهو في الكنيسة».



وأضاف: "مرض القلوب مرض ليس له علاج للأسف.. حقيقي ناس مجرمة + مقززة».

وكان القس الكاثوليكي باتريسيو ألفريدو سانشيز موليناري قد توفي يوم 17 أكتوبر الجاري، بعدما سقط عليه صليب خشبي كبير أثناء إقامة قداس داخل كنيسة بمدينة جواياكيل في الإكوادور، في واقعة وثقها بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع.