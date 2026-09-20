عمرو محمود ياسين يدعم رمضان صبحي بعد تأييد إيقافه 4 سنوات: زعلان جدا عليه

حرص السيناريست عمرو محمود ياسين على دعم لاعب بيراميدز رمضان صبحي، بعد تطورات أزمته الأخيرة.

ونشر عمرو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: "زعلان جدا على رمضان صبحي.. كنت أتمنى مشكلته تنتهي.. ربنا يهون عليه".

جاءت رسالة الدعم بعد ساعات من تلقي رمضان صبحي ضربة قضائية جديدة، بعدما رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به اللاعب ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، حيث تنتهي في 2029، لتصبح العقوبة الصادرة بحقه مؤيدة على خلفية قضية التلاعب في عينة المنشطات.

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقف النادي من رمضان صبحي، لاعب الفريق، بعد رفض الطعن المقدم منه على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات، وتأييد العقوبة التي تقرر أن تستمر حتى عام 2029.

أول رد فعل من بيراميدز على إيقاف رمضان صبحي



وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن موقف النادي بات واضحًا في ظل القرار الصادر بحق اللاعب، موضحًا: «الأمر أصبح خارجًا عن إرادة النادي، ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن استمرار التعاقد مع اللاعب بعد صدور الحكم لا يكون ممكنًا، وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ العقد».