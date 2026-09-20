الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية واصلت تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت موانئ أوكرانية وسفنا بحرية تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "واصلت القوات المسلحة الروسية، على مدار اليوم، شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ وسفناً بحرية أوكرانية تُستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "في ميناء أوديسا، تم استهداف سفينة شحن جاف كانت تحمل إمدادات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "تم استهداف مستودع للذخيرة في بلدة بيتروفكا (على بعد 38 كم شمالي أوديسا)".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

وكما أوضح روديون ميروشنيك، السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، فإن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الـ3 الماضية، مرّت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر موانئ أوديسا، وهو ما يفسّر استهداف هذه المواقع.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مرارًا، أنها تستهدف البنى التحتية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، للحدّ من القدرات العسكرية والاقتصادية لقوات نظام كييف، ولتحقيق ذلك، تستخدم القوات الروسية طائرات مسيّرة هجومية وأسلحة دقيقة بعيدة المدى قادرة على تدمير أي هدف في كييف، وفي جميع أنحاء أوكرانيا.