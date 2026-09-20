بيراميدز يحسم مصير رمضان صبحي بعد تأييد إيقافه 4 سنوات

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقف النادي من رمضان صبحي، لاعب الفريق، بعد رفض الطعن المقدم منه على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات، وتأييد العقوبة التي تقرر أن تستمر حتى عام 2029.

أول رد فعل من بيراميدز على إيقاف رمضان صبحي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن موقف النادي بات واضحًا في ظل القرار الصادر بحق اللاعب، موضحًا: «الأمر أصبح خارجًا عن إرادة النادي، ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن استمرار التعاقد مع اللاعب بعد صدور الحكم لا يكون ممكنًا، وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ العقد».

وأضاف: «نقدر ونحترم مسيرة رمضان صبحي، ونعتبره واحدًا من أبناء النادي، لكن القرار الصادر بحقه يفرض قيودًا تمنعه من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم أو الرياضة خلال فترة الإيقاف».

وأوضح المصدر أن العقوبة لا تقتصر على المشاركة في المباريات، وإنما تمتد إلى التدريب داخل منشآت النادي أو ممارسة أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، مشددًا على أن مخالفة القرار قد تعرض اللاعب لعقوبات إضافية من الجهات الرياضية المختصة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن نادي بيراميدز سيلتزم باللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، مع تقديره لما قدمه رمضان صبحي مع الفريق خلال الفترة الماضية.