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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة: افتتاح معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لمدة أسبوعين

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
أ ش أ

افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر اليوم معرض المستلزمات الدراسية، الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 2026 - 2027، بمشاركة 15 جهة عارضة، لتوفير احتياجات الطلاب الدراسية والتدريبية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

جاء ذلك في  بيان للجامعة اليوم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تنظيم معارض لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، وضمن الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد والجامعات المصرية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تحرص على ترجمة توجيهات القيادة السياسية الداعمة للطلاب إلى خدمات وإجراءات ملموسة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الدراسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، خاصة مع انطلاق العام الجامعي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن إقامة المعرض تأتي ضمن منظومة متكاملة للرعاية والخدمات الطلابية، تستهدف تيسير حصول الطلاب على احتياجاتهم الدراسية والتدريبية، وتلبية متطلبات مختلف الكليات والتخصصات، بما يوفر بيئة جامعية داعمة تساعدهم على الانتظام في الدراسة والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن تنوع الجهات المشاركة وتعدد المنتجات والمستلزمات المعروضة يعكسان حرص الجامعة على الاستجابة للاحتياجات الفعلية لطلاب مختلف الكليات والتخصصات، وتوفير خيارات متعددة أمامهم، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة من المعرض.

وأفاد البيان أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من المستلزمات التي تلبي احتياجات طلاب مختلف الكليات والتخصصات، تشمل الأدوات الدراسية والكتابية، ومستلزمات المعامل، ومستلزمات طب الأسنان، والأدوات والمستلزمات الهندسية، إلى جانب البالطو والإسكربات، بما يتيح للطلاب الحصول على احتياجاتهم الدراسية والتدريبية.

وتابع البيان، أن الدكتور شريف يوسف خاطر تفقد خلال افتتاح المعرض الأجنحة المشاركة، واطلع على ما تضمه من مستلزمات ومنتجات، واستمع إلى شرح حول طبيعة المعروضات والجهات المشاركة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير احتياجاتهم بما يتناسب مع طبيعة الدراسة والتدريب العملي بمختلف الكليات.

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين بالحرم الجامعي خلف كلية الزراعة، بما يتيح للطلاب الاستفادة من المستلزمات المعروضة خلال الفترة الأولى من العام الجامعي 2026 - 2027، وضمن حرص جامعة المنصورة على دعم طلابها وتيسير متطلبات الحياة الجامعية.

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر معرض المستلزمات الدراسية

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