مسؤول في حزب «فورزا إيطاليا»: ألمانيا ليست متضررة من اللجوء لتشدد إجراءات قبول اللاجئين

قال الدكتور حسن أبو حرفوش، مسؤول ملف المهاجرين للشرق الأوسط في حزب «فورزا إيطاليا»، إنه حتى الآن لم يثبت شيء بشكل نهائي بشأن الإجراءات الجديدة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات وقوانين جديدة تتعلق بملف المهاجرين، وبما يُعرف بإعادة التوطين واتفاقية «دبلن»، مشيرًا إلى أن لكل دولة الحق في حماية حدودها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حركة الدخول إليها، سواء عبر البحر أو الطيران أو الطرق البرية.

وأضاف أن الدول الأكثر تضررًا من هذه الإجراءات هي، بحسب تقديره، 3 دول رئيسية، هي إيطاليا واليونان ومالطا، نظرًا إلى موقعها الجغرافي وقربها من طرق الهجرة.

وأشار إلى أن ألمانيا، في المرحلة الحالية، لا تتضرر بالقدر نفسه من هذه التطورات، رغم وجود أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين فيها، موضحًا أن إيطاليا واليونان ومالطا هي الدول التي تحاول بشكل مباشر حماية حدودها والتعامل مع تدفقات المهاجرين الوافدين إليها.