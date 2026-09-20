رئيس الوزراء البريطاني يبحث هاتفيا مع نظيرته الدنماركية عددا من القضايا الثنائية والدولية

أجرى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام محادثات هاتفية اليوم /الأحد/ مع رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن.

واستهل الجانبان حديثهما بمناقشة زيارتيهما المرتقبتين إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني - خلال الاتصال - أنه سيستغل هذه الزيارة للدفع قدما بالعمل على قضايا تهم المواطنين في الداخل بما في ذلك خفض تكاليف المعيشة من خلال تعزيز الاستقرار العالمي، وتحقيق الأمن للناس عبر شراكات دولية أوثق، وفقا لبيان صادر عن الحكومة البريطانية.

وفيما يتعلق بملف الدفاع والأمن، ناقش الطرفان الاتفاقية الجديدة المقرر توقيعها هذا الأسبوع لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وهي اتفاقية تجمع بين الولايات المتحدة وجرينلاند والدنمارك.

ورحب الجانبان بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة، وشددا على الأهمية الاستراتيجية المشتركة لمنطقة "الشمال الأقصى" بالنسبة للأمن الأوروبي-الأطلسي.

كما هنأ رئيس الوزراء نظيرته فريدريكسن ومملكة الدنمارك على التوصل إلى هذه الاتفاقية التي تعود بالنفع على الولايات المتحدة وجرينلاند والدنمارك، مشيراًإلى أنه سينقل تهانيه أيضا إلى الرئيس ترامب.

وتناول الطرفان كذلك الوضع في أوكرانيا، حيث أعرب رئيس الوزراء عن أمله في إحراز مزيد من التقدم مع الشركاء بشأن تكثيف الدعم لأوكرانيا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الأسابيع المقبلة.