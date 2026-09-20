قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن يعلن إصابة حمدي فتحي مع الوكرة وغيابه عن معسكر المنتخب
ريال مدريد يحمل التحكيم مسؤولية خسارته أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة
بعد إيقافه من المحكمة السويسرية.. سامي الشيشيني: رمضان صبحي قصر في حق نفسه
هل الابتعاد عن الأهل بسبب الخلافات يعد قطيعة للرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
التعليم العالي تحسم أزمة 85 طالبًا بجامعة شرق بورسعيد الأهلية.. تفاصيل الحل والبدائل المتاحة
مصطفى بدرة: تداعيات الحروب تضغط على الاقتصاد المصري.. وتوقعات بشأن أسعار الفائدة
ريال مدريد: الأخطاء التحكيمية سبب خسارة ديربي مدريد
بشرى سارة لأوائل خريجي الأزهر.. نائبة تكشف تفاصيل التعيين خلال السنوات المقبلة
أحمد موسى يثير تساؤلات بشأن موقف بريتش بتروليوم في مصر
التنمية المحلية تنذر رئيسي حيي حلوان والمعصرة وتغرم شركة النظافة لتدني مستوى الخدمة
الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادى الجديد تمنح 8 رحلات عمرة مجانية لأسرة الشهداء و المحاربين القدماء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في مشهد وطني يجسد قيم الوفاء والعرفان بتضحيات أبطال الوطن، شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم، فعاليات احنفالية تكريم أسر الشهداء وقدامى المحاربين احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف،  والقس بارثلوماوس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمحاربين القدماء.

وجسّدت فقرات الاحتفالية معاني العزة والانتماء، في تسلسل عبّر عن نبل التضحية ومكانة الشهداء، بدءً من الوقوف حدادًا على أرواح شهداء الوطن وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمات دينية تناولت منزلة الشهيد ورفعة البذل في سبيل الوطن، ثم تتابعت الفقرات الفنية والوطنية بمزيج من الشعر والغناء قدمتها فرقة قصر ثقافة الطفل بمديرية الثقافة، وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، في أداء فني جماعي أبرز براعة الطلاب وقدرتهم على التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مستعرضًا قصصًا خالدة لشهداء القوات المسلحة الباسلة، استذكارًا لمسيرة من البطولات التى صانت أمن مصر واستقرارها، ورسّخت أسمى معاني الفداء والتضحية.

وأكدت المحافظ ، أن الوفاء لشهداء الوطن ومحاربي مصر الأبطال ومصابي العمليات الحربية سيظل نهجًا راسخًا يجسد تقدير الدولة والمجتمع لما قدموه من تضحيات خالدة دفاعًا عن الوطن وصونًا لأمنه واستقراره، معربة عن تقديرها لجميع أسر الشهداء والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الحربية من مختلف مراكز المحافظة، تقديرًا لعطائهم الذي سيظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة، ومشيدة بثمار التعاون الدائم مع القوات المسلحة المصرية وجمعية المحاربين القدماء، وما تقدمه من جهود مقدّرة لدعم وتكريم رموز البذل والفداء على مدار الأعوام السابقة.

واختُتمت الفعاليات بتبادل الدروع، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ومنح 8 رحلات عمرة مجانية من خلال قرعة علنية، إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع جميع أسر الشهداء والمحاربين القدامى من المراكز؛ تقديرًا لعطائهم وتضحياتهم الباسلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً بمجالس إدارات الصناديق الخاصة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بقرية كفر سنباط بزفتى بتكلفة 24.6 مليون جنيه

محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي

محافظ قنا: تحديث المخططات التفصيلية للمراكز لمواكبة التوسع العمراني والمتطلبات التنموية الجديدة

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد