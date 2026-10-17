آيات أباظة تكشف تفاصيل إصابتها بورم: 12 ساعة داخل غرفة العمليات

كشفت آيات أباظة، زوجة الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين، تفاصيل مؤثرة عن رحلة إصابتها بورم وخضوعها لعملية جراحية استغرقت 12 ساعة، موضحة أن زوجها علم بحقيقة إصابتها قبلها، في وقت لم تكن هي نفسها تستوعب فيه ما يحدث حولها.

إجراء مسح ذري

وقالت آيات أباظة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عمرو محمود ياسين اكتشف إصابتها قبل أن تعرف هي حقيقة الأمر، رغم طلب إجراء مسح ذري لها، مؤكدة أنها لم تكن مدركة بشكل كامل لطبيعة ما تمر به في تلك الفترة.

وأضافت أن الله أنزل عليها حالة من عدم الاستيعاب لما حدث، وهو ما جعلها لا تدرك حجم الأزمة التي تواجهها في البداية، مشيرة إلى أن زوجها كان يعرف تفاصيل أكثر عن حالتها، بينما كانت هي بعيدة عن استيعاب حقيقة الموقف.

تفاصيل العملية الجراحية

وتطرقت آيات أباظة إلى تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها، مؤكدة أنها استمرت لمدة 12 ساعة كاملة داخل غرفة العمليات، لافتة إلى أن الطبيب المعالج أخبرها بأن هذه العملية تُعد من أكبر العمليات التي أجراها.

وأوضحت أن صعوبة العملية لم تقتصر على مدتها الطويلة، بل امتدت إلى تفاصيلها الدقيقة، حيث اضطر الطبيب خلال الجراحة إلى أخذ رأي عمرو محمود ياسين في أحد الأمور، وهو ما وضعه تحت ضغط نفسي كبير خلال انتظار مصير زوجته.

وأكدت آيات أباظة أن زوجها عاش لحظات شديدة الصعوبة خلال العملية، موضحة أن معرفة تفاصيل حالتها ومتابعة تطورات الجراحة كانتا تجربة قاسية عليه، في ظل طول مدة العملية وما صاحبها من قلق وترقب.