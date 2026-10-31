عمرو محمود ياسين يحتفل بخطوبة ابنته عالية في أجواء عائلية

شارك السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة فرحتهما بخطوبة ابنتهما عالية، التي أقيمت مساء الجمعة، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال.

ونشر عمرو محمود ياسين عبر حسابه مقطع فيديو من حفل الخطوبة، ظهر خلاله وهو يحتفل بابنته ويشاركها لحظات السعادة بهذه المناسبة، وسط تفاعل وفرحة الحاضرين.



كما نشرت الفنانة نرمين الفقي مقطع فيديو من حفل الخطوبة، ظهرت خلاله عالية، وهي ترقص مع عريسها، وكتب عبر "إنستجرام":" الف الف مبروك اخواتي ايات اباظه وعمرو محمود ياسين لخطبه أبتهم القمره عليا ومعتز ربنا يسعدكم يوم جميل مع كل الاحبه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطات من حفل الخطوبة، التي انتشرت عبر عدد من الحسابات، وظهرت خلالها العائلة والأصدقاء وهم يشاركون العروسين الاحتفال، في أجواء اتسمت بالغناء والرقص والبهجة.



