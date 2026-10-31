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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش كل المواضيع ينفع فيها النصح .. القصة الكاملة لـ أزمة آيتن عامر وشيماء سيف

آيتن عامر وشيماء سيف
آيتن عامر وشيماء سيف
أحمد إبراهيم

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة آيتن عامر عقب تصريحاتها المثيرة ضد الفنانة شيماء سيف بسبب وزنها وتأثيره على الخلفة بالنسبة لها، وهو ما أغضب شيماء سيف ودفع آيتن عامر الى الاعتذار، وفى التقرير التالى نرصد التفاصيل الكاملة لأزمة آيتن وشيماء. 

بداية الأزمة الحقيقية بين آيتن عامر وشيماء سيف

بدأت القصة بعدما كشفت شيماء سيف، خلال ظهورها في برنامج «تحت الضغط»، عن موقف جمعها بآيتن عامر قبل نحو 5 سنوات، وأثار انزعاجها بعدما ربطت الأخيرة بين خسارة الوزن والقدرة على الإنجاب.

وأوضحت شيماء أن آيتن أخبرتها عن تجربة إحدى صديقاتها التي تمكنت من الإنجاب بعد خسارة الوزن، لكنها شعرت بالحرج من الحديث عن هذا الأمر، خاصة أنه يتعلق بحياتها الشخصية، وقالت إن العبارة التي أزعجتها كانت: «مش هتخلفي غير لما تخسي».

كما نفت شيماء أن تكون الفنانتان بدرية طلبة أو انتصار صاحبتَي الموقف، بعدما ارتبط اسماهما بالواقعة، مؤكدة أن آيتن عامر هي من قالت لها ذلك، وأنها لا تحمل لها عداوة، رغم تأثرها بما حدث.

آيتن عامر

اعتذار آيتن عامر 

وقد دفع هذا الحديث عودة آيتن عامر للاعتذار للفنانة شيماء سيف، بعد حديث الأخيرة عن تعرضها لموقف أزعجها بسبب تعليق يتعلق بوزنها وتأخر الإنجاب، لترد شيماء على اعتذارها برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خلالها قبول الاعتذار، مع توضيح وجهة نظرها بشأن التدخل في الأمور الشخصية.

وعقب تصريحات شيماء، نشرت آيتن عامر فيديو عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وجهت خلاله رسالة اعتذار إليها، قائلة: «حقك عليا، أنا عايزة أراضيكي».

وأوضحت آيتن أن الواقعة تعود إلى نحو خمس سنوات، وأن الحديث وقتها كان عن الحميات الغذائية وزيادة الوزن وعمليات تكميم المعدة، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث عن تجربة صديقة لها تمكنت من الإنجاب بعد إجراء العملية، ولم تكن تعلم أن شيماء تواجه مشكلة تتعلق بالإنجاب.

وأكدت أنها لم تقصد جرح مشاعر شيماء أو التسبب في حزنها، مضيفة أنها كانت تتمنى لو أخبرتها الأخيرة بانزعاجها وقتها، حتى تتمكن من توضيح موقفها، مشددة على أن من الصعب على أي شخص أن يشعر بأن كلامه تسبب في وجع إنسان آخر.

وتطرقت آيتن خلال حديثها إلى معاناة شقيقتها الراحلة مع تأخر الإنجاب، موضحة أنها مرت بسنوات من الضغوط النفسية بسبب هذا الأمر، وقالت إن شقيقتها عاشت مع زوجها 12 عامًا، وكانت تتعرض لمعاملة مؤلمة بسبب عدم الإنجاب.

وأضافت: «أختي الله يرحمها كانت بتنام كل يوم معيطة بسبب أهل جوزها والإنجاب، مكنش في إيدها حاجة، قعدت مع جوزها 12 سنة، وفي الآخر ماتت وهي بتحاول تجيب طفل علشان محدش يعايرها».

شيماء سيف تقبل اعتذار آيتن عامر 

من جانبها، ردت شيماء سيف على اعتذار آيتن عامر عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع «إنستجرام»، مؤكدة قبول اعتذارها، لكنها أوضحت أن حسن النية لا يعني أن النصيحة تكون مناسبة في كل المواقف، خاصة عندما تتعلق بأمور شديدة الخصوصية.

وقالت شيماء في رسالتها: «حبيبتي يا آيتن اعتذارك مقبول وعلى راسي وأنا أكيد عارفة إنه نصيحتك كانت عن حسن نية بس صدقيني مش كل المواضيع ينفع فيها النصح وخصوصًا قدام زوجي اللي كنا وقتها مش معرفين حد المشكلة فين».

شيماء سيف
 

وأضافت: «وده اللي أقصده إن البيوت أسرار مقفولة على أوجاعها وناسها بس هما أدرى بيها فخلينا دايمًا مدام إحنا مش قريبين أوي ومجرد أصحاب وزمايل بينا عشرة حلوة نفضل سايبين الحدود دي ومتعمقش أوي ونسأل أو ننصح بحاجات أكيد ناسها أدرى بيها ولو كان بإيديهم كانوا حلوها لكن هي بتاعة ربنا».

كما أشارت شيماء إلى أنها ابتعدت عن الجيرة التي كانت تجمعهما، موضحة أن عدم حديثهما لم يكن يعني أن علاقتهما اقتصرت على السلام فقط، واختتمت رسالتها قائلة: «وبمناسبة البيوت أنا عزلت من بدري ومبقناش جيران عشان بس تعرفي إننا مكناش بنتكلم والسلام كان لربنا بس ولا يهمك حبيبتك اللوكيشن الجديد يا قمر وتتنوري أي حتة».

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