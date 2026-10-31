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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي من القمة الروسية الأفريقية خارطة طريق للتنمية والاستقرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، تجسد رؤية مصر الشاملة لتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال إن طرح الرئيس السيسي خمسة محاور رئيسية للتنمية الأفريقية، تشمل إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية، وتعزيز التعاون في الطاقة والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم الزراعة، إلى جانب تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، يمثل خريطة طريق لدعم الاقتصادات الأفريقية وتحقيق مصالح الشعوب.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أهمية تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تعزيز التعاون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة، ويمنح الدول الأفريقية دورا أكبر في صياغة القرارات الدولية، مشددا على أن التنمية الحقيقية ترتبط بتكامل الجهود وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية مستدامة.

وأشاد بتحذير الرئيس السيسي من تصاعد التوترات في القرن الأفريقي، ورفض استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو فرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة له، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 دعم الاستقرار الإقليمي

وأضاف النائب أحمد جبيلي، أن التحركات المصرية تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع للتنمية بما يخدم مصالح مصر وشعوب القارة الأفريقية . 

أحمد جبيلي مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الروسية الأفريقية

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